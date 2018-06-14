美通膨熱 今年可能升息4碼

2018-06-14 00:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



本周是今年全球經濟最關鍵的一周，美國可能升息，圖為Fed主席鮑威爾。（圖／路透） 鍾詠翔 分享 facebook

最新數據顯示，美國生產者物價指數（PPI）創六年半來最大年升幅，通膨壓力持續加重，今年共將升息4碼的機率升高。美國聯準會（Fed）於台北時間14日凌晨2時宣布升息1碼。

美國5月整體生產者物價指數（PPI）比去年5月上升3.1%，創六年半來最大升幅，且高於預期。主因汽油價格大幅上漲，及服務成本持續攀高。預料6月後鋼鋁價格將再漲，新增成本也將逐漸轉嫁給消費者，通膨壓力將更重，聯準會（Fed）加速升息的機率也進一步升高。

扣除能源及食品後，核心PPI月升0.1%，年增率為2.6%，升幅溫和得多。

5月產品類PPI月升達1%，主因汽油躉售價格大漲9.8%，使能源類價格上漲4.6%，食品價格也月升0.1%；扣除能源及食品後，產品類核心PPI月升0.3%，連續第三個月維持相同升幅。

鋼鐵產品價格5月上升4.3%，是七年多來最大單月升幅；由於美國對歐盟、加拿大及墨西哥等國開徵的鋼鋁國安關稅6月1日生效，預料未來這些原料的價格還將進一步上漲。

一些企業也表示，運輸工作持續遭遇瓶頸，且卡車司機嚴重不足，使業者不得不提高工資以確保貨物能準時交運。

服務類PPI月增0.3%，主因貿易類服務價格上升0.9%，運輸及倉儲成本也增加0.7%，醫療服務業價格上揚0.1%。

另外數據顯示，今年來原料價格雖加速上漲，但製造業者尚未將新增的成本轉嫁給消費者，因此5月消費者物價（CPI）漲幅相對溫和。一旦成本漲幅超過業者的吸收能力，將迫使業者大幅提高最終產品售價，帶動CPI加速上升。

經濟學者指出，目前PPI升勢增強，主要是由國際油價上漲所帶動；未來加上鋼鋁價格上漲，及生產者被迫轉嫁成本，將使今年通膨率加速上升，並可能突破Fed所訂的2%目標。