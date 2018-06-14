Fed漸進升息 全球金融業動盪

2018-06-14 00:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



Fed的漸進式升息及縮減資產負債表政策，已經對國際金融市場造成動盪。 本報系資料庫 分享 facebook 美國聯準會（Fed）的漸進式升息及縮減資產負債表政策，已經對國際金融市場造成動盪，並推升家庭、企業及銀行業的舉債成本。

倫敦金融時報報導，全球39家系統性重要金融機構（Sifi）中，有16家股價（以美元計算）已比前波頂峰下跌逾20%，淪入空頭市場。不過這16家銀行集中在歐洲與中、日，沒有一家是美國銀行。

絕對策略研究公司（Absolute Strategy Rresearch）主管哈尼特指出，這些大型機構的股價同步重挫，凸顯全球金融體系承受壓力；該公司並以此項數據發出「黑天鵝」警訊。

哈尼特指出，到達某一臨界點時，各國央行可能必須對這些Sifi機構的空頭信號採取因應措施，而非持續實施緊縮政策。

美國聯準會（Fed）的漸進式升息及縮減資產負債表政策，已衝擊國際金融市場，並推升家庭、企業及銀行業的舉債成本。倫敦銀行間拆款市場美元利率（Libor）3個月期上升到年息2.37%，顯示美元資金非常緊俏。

Sifi股價重挫的另一項原因，就是高度依賴美元資金；但現在由於美國持續升息，加上美元升值 ，使這些銀行備受壓縮。而且國際油價上漲，帶動通膨升高，利率進一步上揚，銀行的資金成本更高。

美國Cato研究所學者艾利指出，Sifi股價大跌是不祥的信號；美國銀行業主管雖對未來展望高度樂觀，但「好消息不可能永遠，而且通常會樂極生悲」。

上述16家家金融機構分別是：德意志、北歐、中國工商、農銀、中銀、義大利裕信、法國巴黎、東方匯理、興業、西班牙國際、荷蘭ING、瑞銀、瑞信、三菱日聯、AXA壽險及保德信金融。