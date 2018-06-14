親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會落幕
美朝峰會觀察
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

Fed漸進升息 全球金融業動盪

2018-06-14 00:46經濟日報 編譯任中原／綜合外電

Fed的漸進式升息及縮減資產負債表政策，已經對國際金融市場造成動盪。 本報系資料...
Fed的漸進式升息及縮減資產負債表政策，已經對國際金融市場造成動盪。 本報系資料庫
分享
美國聯準會（Fed）的漸進式升息及縮減資產負債表政策，已經對國際金融市場造成動盪，並推升家庭、企業及銀行業的舉債成本。

倫敦金融時報報導，全球39家系統性重要金融機構（Sifi）中，有16家股價（以美元計算）已比前波頂峰下跌逾20%，淪入空頭市場。不過這16家銀行集中在歐洲與中、日，沒有一家是美國銀行。

絕對策略研究公司（Absolute Strategy Rresearch）主管哈尼特指出，這些大型機構的股價同步重挫，凸顯全球金融體系承受壓力；該公司並以此項數據發出「黑天鵝」警訊。

哈尼特指出，到達某一臨界點時，各國央行可能必須對這些Sifi機構的空頭信號採取因應措施，而非持續實施緊縮政策。

美國聯準會（Fed）的漸進式升息及縮減資產負債表政策，已衝擊國際金融市場，並推升家庭、企業及銀行業的舉債成本。倫敦銀行間拆款市場美元利率（Libor）3個月期上升到年息2.37%，顯示美元資金非常緊俏。

Sifi股價重挫的另一項原因，就是高度依賴美元資金；但現在由於美國持續升息，加上美元升值 ，使這些銀行備受壓縮。而且國際油價上漲，帶動通膨升高，利率進一步上揚，銀行的資金成本更高。

美國Cato研究所學者艾利指出，Sifi股價大跌是不祥的信號；美國銀行業主管雖對未來展望高度樂觀，但「好消息不可能永遠，而且通常會樂極生悲」。

上述16家家金融機構分別是：德意志、北歐、中國工商、農銀、中銀、義大利裕信、法國巴黎、東方匯理、興業、西班牙國際、荷蘭ING、瑞銀、瑞信、三菱日聯、AXA壽險及保德信金融。

美國聯準會升息銀行業

相關新聞

Fed如預期升息1碼 調高通膨預測、暗示今年將升4碼

2018-06-14 02:28

德拉吉護盤結束？ 歐洲QE準備退場

2018-06-13 23:56

AT&T打贏官司 可併時代華納

2018-06-14 00:34

美通膨熱 今年可能升息4碼

2018-06-14 00:46

利率決策出爐前夕 專家示警：Fed多次引發市場痛苦

2018-06-13 23:12

美聯準會再度升息 預估今年升息四次

2018-06-14 04:07

美Fed如預期升息1碼

2018-06-14 02:03

特斯拉拚轉盈 要砍3,500人

2018-06-14 00:32

俄促OPEC增產 油價挫

2018-06-14 00:32

豐田投資東南亞叫車龍頭

2018-06-13 23:56

AT&T打贏併購官司 恐掀媒體合併潮

2018-06-13 23:56

影／媒體巨獸誕生？AT&T獲准併購時代華納

2018-06-13 17:10

東芝計劃購回7,000億日圓庫藏股 目的是什麼？

2018-06-13 16:45

今年兌美元它最強！這國貨幣憑這些條件躲過新興幣劫難

2018-06-13 16:40

豐田砸10億美元 投資亞洲共乘巨頭Grab

2018-06-13 14:51

與中國貿易會談 美就家禽與牛肉議題施壓

2018-06-13 12:06

亞股漲跌互見 市場焦點轉向聯準會利率決策

2018-06-13 11:45

聯準會與歐洲央行會議登場前 日股開高

2018-06-13 09:56

AT&T 850億美元收購時代華納案過關 恐引發併購潮

2018-06-13 08:41

台股ADR漲跌互見 台積電漲1.14%

2018-06-13 08:20

市場審慎觀望決策會議 油價漲跌互見 金價小幅下滑

2018-06-13 08:16

美元收漲 投資人等待Fed、ECB及日銀利率決策

2018-06-13 08:02

投資人在Fed決策前審慎觀望 美股小幅收高

2018-06-13 07:41

特斯拉撐不住？ 裁員9%以求實現盈利

2018-06-13 07:31

投資人聚焦Fed會議 那斯達克創新高道瓊微跌

2018-06-13 06:03

車電需求…鎳價飆高峰

2018-06-13 00:14

再生能源投資 超越化石燃料

2018-06-13 00:14

花旗：機器人搶飯碗 速度更快

2018-06-13 00:14

台美PC聯盟 轉攻物聯網

2018-06-13 00:11

Fed利率會議五亮點 搶先看

2018-06-13 00:11

中興封殺案 最快本周表決

2018-06-13 00:09

印度成長快速 抗震優選

2018-06-13 00:09

軍事效應 愛迪達討不到世足便宜

2018-06-12 01:15

世足賽概念產業 好康來了

2018-06-12 01:15

銀行金飯碗失色 美國MBA擁抱科技業

2018-06-12 01:15

美今年畢業生 就業前景大好

2018-06-12 01:15

印度活化閒置機場 進度緩慢

2018-06-12 01:13

印度研擬個資法 臉書緊張

2018-06-12 01:13

數位貨幣套利操作 監管機構盯上

2018-06-12 01:13
看更多

熱門文章

愛因斯坦日記曝歧視：中國人骯髒愚鈍取代他族會是遺憾

2018-06-13 14:58

影／瑞典小公主家教崩壞躺地上 媽媽滿臉尷尬無奈

2018-06-13 12:09

全大陸崩潰…伊凡卡秀「中國諺語」 你懂她在講啥嗎？

2018-06-13 09:00

川金會聲明空洞 紐時：川普被金正恩耍了

2018-06-13 05:19

比起價高30倍！藏破鞋盒清代花瓶以5.8億天價落槌

2018-06-13 09:42

台女在法國遭判4年刑不知去向 法院發逮捕令

2018-06-13 10:01

影／川普要求「要拍得帥又瘦」 金正恩傻眼樣全都錄

2018-06-13 17:02

金正恩深夜飛離新加坡返回北韓

2018-06-13 07:41

店居然沒開門！3歲小胖弟蹲海報前吃「空氣炸雞」

2018-06-13 14:19

川金會承諾「雙暫停」 中國成最大贏家

2018-06-13 10:21

男子吃生蠔染罕病險癱瘓 餐廳判賠2億元

2018-06-13 11:41

川金會啟示 呂秋遠：認識有錢朋友很重要

2018-06-13 16:23

美Fed如預期升息1碼

2018-06-14 02:03

特斯拉撐不住？ 裁員9%以求實現盈利

2018-06-13 07:31

子瑜的神祕力量！ 日本暴走族變追星族 「Twice改變我一生」

2018-06-13 12:40

夏威夷火山熔岩 90分鐘吞沒大島最大淡水湖

2018-06-13 15:46

川金會後 川普推文：與金正恩相處得很好

2018-06-13 05:16

金正恩允朝無核化努力 王丹：跟說減肥一樣沒實際意義

2018-06-13 06:32

影／超高鞋跟、好萊塢式預告...川金會5大漏網鏡頭

2018-06-13 12:51

川普轟勞勃狄尼洛低IQ「演拳擊電影被揍到頭殼壞去」

2018-06-13 08:32

川金會之後…美恐邊緣化 大陸坐收漁利

2018-06-13 16:25

川普贏了面子 輸給短視的自己

2018-06-13 16:25

北韓官媒：金正恩同意出訪美國 樂邀川普訪平壤

2018-06-13 09:24

不喜歡川普批杜魯多 美國人群起力挺加拿大

2018-06-13 16:47

今年兌美元它最強！這國貨幣憑這些條件躲過新興幣劫難

2018-06-13 16:40

利率決策出爐前夕 專家示警：Fed多次引發市場痛苦

2018-06-13 23:12

說地獄為杜魯道留位子 美貿易顧問道歉

2018-06-13 09:51

川金會最令人關心的這五個問題 答案到底是什麼？

2018-06-13 21:35

很怪！川普記者會播白宮製作的北韓宣傳帶

2018-06-13 12:13

川普取消美韓軍演玩真的？五角大廈：仍保證盟邦安全

2018-06-13 09:36

鱷魚驚魂！機場跑道驚見鱷魚漫步 飛行員嚇得急煞

2018-06-13 14:25

出口民調：南韓地方選舉執政黨狂勝 首爾市長連任

2018-06-13 19:00

與希臘化解國名爭端 馬其頓將改名北馬其頓

2018-06-13 10:22

東芝計劃購回7,000億日圓庫藏股 目的是什麼？

2018-06-13 16:45

影／媒體巨獸誕生？AT&T獲准併購時代華納

2018-06-13 17:10

AT&T 850億美元收購時代華納案過關 恐引發併購潮

2018-06-13 08:41

投資人聚焦Fed會議 那斯達克創新高道瓊微跌

2018-06-13 06:03

美國最長壽前總統是他！ 94歲打破歷史紀錄

2018-06-13 15:00

錯亂！川普取消美韓軍演 潘斯：軍演會繼續

2018-06-13 13:00

平順省發生暴動 越南：將嚴懲帶頭分子

2018-06-13 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top