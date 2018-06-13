影／任天堂E3推新作 《明星大亂鬥》、《寶可夢》吸睛

2018-06-13 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



全球玩家引頸期盼的E3電玩展12日在洛杉磯盛大登場，日本任天堂（Nintendo）公司宣布多項重磅消息，包括《任天堂明星大亂鬥》（Super Smash Bros.）細節、《精靈寶可夢》新作及《要塞英雄》（Fortnite）登陸Switch平台等，都讓玩家興奮不已。

任天堂3月初公布《任天堂明星大亂鬥》前導影片，當時已引起死忠粉絲暴動，如今電玩展又發表更多遊戲內容，除了收錄歷屆《任天堂明星大亂鬥》系列角色外，這次還會加入戴西公主和《漆彈大作戰》角色等，遊戲內的戰鬥場景及輔助道具也將增加，若是有2台Switch主機，最多可以8人同時遊玩。

《超級瑪利歐派對》（Super Mario Party）則是任天堂這次推出的全新遊戲，要讓親朋好友相聚時有更多選擇，遊戲內建桌遊、打棒球、坦克大戰等20多款遊戲，而且1個Joy-Con可以2人遊玩，2台Switch還可以組合連線對戰，堪稱本屆E3展上一大亮點。

而手機版《精靈寶可夢Go》雖然熱潮消退，但任天堂想到新點子，將手機App與遊戲主機做連結，玩家可與11月推出的《精靈寶可夢Let's Go！皮卡丘／Let's Go！伊布》同步連動，而且任天堂還推出實體寶貝球（Poke Ball Plus），玩家未來可以像遊戲主人翁一樣，拿著寶貝球捕捉寶可夢。