投資人聚焦Fed會議 那斯達克創新高道瓊微跌

2018-06-13 06:03 中央社 紐約12日綜合外電報導



在特斯拉（Tesla）等科技股的支撐下，科技股那斯達克指數今天收盤再創新高。由於投資人在美國聯邦準備理事會（Fed）結束兩天貨幣政策會議前態度審慎，道瓊工業指數微跌。

路透社報導，道瓊工業指數微跌1.58點或0.01%，以25320.73點作收。

標準普爾指數上漲4.85點或0.17%，收在2786.85點。