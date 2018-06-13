對川金會樂觀情緒消退 歐股走低

2018-06-13 02:23 中央社 倫敦12日綜合外電報導



交易商表示，由於市場對美國總統川普和北韓領導人金正恩歷史性高峰會的最初樂觀情緒消退，歐股今天走低。

歐洲三大股市開盤時跟隨亞洲股市的上揚走勢，但後繼無力。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數下滑0.4%，以7703.81點作收。

巴黎CAC 40指數下滑0.4%，收在5453.37點。

法蘭克福DAX 30指數持平，收在12842.30點。