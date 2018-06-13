油價大漲 美國5月CPI創6年新高

2018-06-13 02:26 中央社 華盛頓12日綜合外電報導



根據今天公布的最新數據，由於汽油、燃油、居住和醫療價格大漲，促使美國5月消費者物價指數（CPI）衝上6年來最高水準。

法新社報導，美國勞工部發布的報告顯示，5月美國CPI較去年同期上升2.8%，為2012年2月以來最大漲幅。

不過和4月相較，5月美國CPI僅上漲0.2%，低於分析師預期。

儘管如此，外界普遍預期，為防範通貨膨脹升溫，美國聯邦準備理事會（Fed）明天結束為期2天的政策會議時，將決定進行今年來第2度升息。

去除波動的能源價格，5月美國包含處方藥和飯店住宿等其他商品和服務的價格，也呈現穩定上漲。這有助聯準會繼續進行調升基準放款利率的計畫，以移除施加在經濟體的刺激措施。

此外，通貨膨脹也開始出現侵蝕勞工時薪的跡象。經通膨調整後，5月美國勞工時薪與去年同月相較持平。

5月美國汽油價格較1年前大漲21.8%，為1年多來最大漲幅。燃油價格也大漲25.3%。

然而，去除波動的能源價格後，美國物價壓力顯得較為溫和。去除食物和燃料價格後，5月美國核心CPI僅較4月上漲0.2%，符合預期。

與12個月前相較，5月美國核心CPI則上漲2.2%，為去年2月以來最大升幅，因居住和醫療成本上漲。