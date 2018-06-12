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彭博：在川金會取得成功的是金正恩　美國未獲任何回報

2018-06-12 23:27聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

彭博12日報導，在美國與北韓歷史性峰會取得成功的無疑是北韓領導人金正恩，他以核戰威脅美國贏得了跟美國總統川普的雙邊會談，達成北韓金氏政權的長期戰略目標，而美國在這場峰會中則未獲得回報。

在川金兩人的聯合聲明中，完全未見到美方所要求的完全、可驗證、不可逆轉的無核化（CVID）字眼，同時也缺少了諸如棄核時間表，驗證程序甚至是無核化的定義。

報導並指出，川普掉入了他批評前幾任美國總統所陷入的相同陷阱中，亦即給予北韓太多卻未得到任何回報。

圖為金正恩11日晚間在層層隨扈保護下夜遊星國市區的畫面。路透
圖為金正恩11日晚間在層層隨扈保護下夜遊星國市區的畫面。路透
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北韓川普金正恩

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