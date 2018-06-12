美5月CPI年升幅為六年最大 符合預期

2018-06-12 21:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



美國12日公布5月消費者物價指數（CPI），較去年同期大幅上升2.8%，是2012年2月來最大升幅，也較4月攀升0.2%，均符合分析師預期。市場對美國聯準會（Fed）漸進升息的預期因此增強。

5月不計食品及能源物價的核心CPI比4月增加0.2%，主要受到新車價格反彈、及健康照護增加的成本支撐。

核心CPI的年升幅為2.2%，是2017年2月來最大增幅，也大於4月的2.1%。