金正恩回程是否見習近平?陸外交部:請密切跟蹤

2018-06-12 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



中國外交部發言人耿爽今天（12日）在北京例行記者會上多次被追問，朝鮮領導人金正恩在新加坡返國途中，會否到中國與中國國家主席習近平見面。 據報導，耿爽對此沒有正面回應。

香港電臺引述耿爽僅表示，請密切跟蹤形勢的發展，大家關心的細節到時候一切會明瞭。 他也說，如果有重要訪問和高層交往，會及時彙報。