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金正恩回程是否見習近平?陸外交部:請密切跟蹤

2018-06-12 17:36聯合報 記者張佑生╱即時報導

中國外交部發言人耿爽今天（12日）在北京例行記者會上多次被追問，朝鮮領導人金正恩在新加坡返國途中，會否到中國與中國國家主席習近平見面。 據報導，耿爽對此沒有正面回應。

香港電臺引述耿爽僅表示，請密切跟蹤形勢的發展，大家關心的細節到時候一切會明瞭。 他也說，如果有重要訪問和高層交往，會及時彙報。

耿爽表示，金正恩早前兩次到中國訪問與習近平見面，中方早前已有公佈。

中國大陸外交部發言人耿爽沒有正面回應金正恩是否會到中國見習近平。圖／取自中國大陸...
中國大陸外交部發言人耿爽沒有正面回應金正恩是否會到中國見習近平。圖／取自中國大陸外交部
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習近平金正恩北京

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