貿易糾紛威脅全球經濟 台灣難獨善其身

2018-06-12 10:53 中央社 紐約11日專電



隨著景氣循環邁入成熟階段，台灣等出口導向型經濟體面臨挑戰，今年經濟成長恐減速。歐新社 分享 facebook

美國經濟評議會今天指出，貿易政策已壓過其他財經風險，對全球經濟成長構成最大威脅。隨著景氣循環邁入成熟階段，台灣等出口導向型經濟體面臨挑戰，今年經濟成長恐減速。

總部設在紐約的經濟評議會（The Conference Board）下午發表2018年全球經濟展望報告，將今年全球經濟成長預測值，從2月預估的3.3%下修至3.2%。

報告指出，全球經濟成長動能減弱，主因是歐元區景氣循環趨於成熟，以及美元升值、利率攀升和巴西等國經濟狀態艱困，造成新興市場成長前景轉差。不過，企業與消費者信心仍處於極高水準，意味許多國家經濟即使長期擴張，短期內陷入衰退的風險仍低。

經濟評議會首席經濟學家范阿克（Bart van Ark）表示，貿易糾紛若升高，各國競相加徵關稅，或實施關稅配額限制進口貨物數量，全球經濟也不會急轉直下。但企業若因此延緩投資或徵才，全球經濟成長恐更趨緩，衰退風險提高。

經濟評議會將台灣歸類為成熟經濟體，預估台灣今年實質國內生產毛額（GDP）成長2.6%，不如去年的2.9%，但優於整體成熟經濟體的2.4%。

范阿克接受中央社記者訪問時說，全球經濟狀態仍佳，但很難再加速成長，台灣的出口動能將不如以往，這是台灣當前面臨的挑戰，情況和南韓差不多。

他表示，美中貿易戰疑慮不見得反應在台灣經濟成長趨緩上，台灣面臨的更大問題，是中國對世界其他國家發揮影響力，進而影響台灣，這也會對台灣的經濟產生影響。

美國總統川普為了貿易問題，上週末在七大工業國集團（G7）峰會槓上多位領袖。范阿克認為，貿易緊張不太可能立即使經濟趨勢轉向，當前經濟狀態至少能維持半年，美國今年經濟成長率預估從去年的2.4%升至3%。

在新興經濟體方面，經濟評議會預估今年平均成長3.9%，略低於去年；中國今年經濟成長率預估從去年的4.2%降至4%。經濟評議會一向獨立估算中國經濟成長率，不採用高出近3個百分點的中國官方數據。