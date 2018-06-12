投資人期待川金會 美股三大指數小幅收漲

2018-06-12 06:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股三大股指周一小幅收漲，因投資人聚焦12日的川金會。美國總統川普宣布退出G7聯合公報，並在推特發文抨擊加拿大總理杜魯多，回應加國對美採取報復性關稅的決定。但投資人已轉向關注川普和金正恩即峰會。

道瓊工業指數周一收漲5.78點或0.02%，至25,322.31點；標普500指數收漲2.97點或0.11%，至2,782.00點；那斯達克指數收漲14.414點或0.19%，至7,659.925點。

BB&T Wealth Management高級副總裁Bucky Hellwig說：「投資人已預期G7峰會可能沒有成果，市場焦點放在新加坡峰會傳出好消息的可能性上。」

另外，投資人也在等待全球三大央行的利率決策，包括美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）和日本央行。市場普遍預期Fed周三將加息，ECB將在周四宣布考慮撤出刺激方案。

標普500指數成份股中，Sempra Energy升幅最大，收漲15.5%，因維權投資人敦促公司進行策略性評估，並向公司董事會推薦新董事。

據傳Stryker有意收購醫療設備製造商Boston Scientific，後者股價飆漲7.4%，助醫療保健類股走高。

臉書股價收漲1.3%，Keybanc分析師稱，Instagram可能是臉書主要成長動能。