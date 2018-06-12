滙豐：組織調整完成，將重返成長模式

2018-06-12 00:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟宗 ╱即時報導



滙豐控股（HSBC）新任執行董事及行政總裁范寧（John Flint）11日表示，將在科技領域及香港和中國等核心亞洲市場挹注150億至170億美元資金，接下來集團將從撙節模式轉為成長模式。

這是范寧首次對股東公開說明未來集團的策略走向，HSBC近年全球事業收入銳減，集團近年亦力圖實現其利潤目標。

范寧說，滙豐的目標是在2020年左右讓有形股本回報率（ROTE）達到11%，並維持現行的股利配發水準。經過一段期間的組織重整後，現在是集團重回成長模式的時候。