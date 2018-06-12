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韓元升勢 將面臨川金會考驗

2018-06-12 00:38經濟日報 記者謝汶均╱即時報導

新興亞洲貨幣最近拋售潮時，韓元意外成為避險貨幣，不過彭博資訊指出，韓元未來的走勢將取決於美國總統川普和北韓領導人金正恩12日的會談結果。

韓元6月來已漲0.4%，升幅在亞洲僅次於新台幣，主因是南韓的外匯存底創新高，經常帳也有順差，因此當美國公債殖利率走高，使資金從印度、印尼等市場撤出時，南韓市場卻未受影響；上周末舉行的七大工業國（G7）峰會上，各國貿易爭端並未太過惡化，讓市場鬆一口氣，也推升韓元。韓元11日小貶0.07%至1美元兌1,075.14韓元。

儘管如此，韓元之後的命運將緊繫於川金會的會談結果。馬來亞銀行指出，若川普和金正恩在北韓去核化議題有進展，韓元兌美元看升至1,055韓元兌1美元，若此議題的商議失敗，韓元可能會貶值至1,090韓元兌1美元。

馬來亞銀行資深外匯策略師克里斯多夫‧王（Christopher Wong）說：「我比較偏向謹慎樂觀…我看到金正恩有某種程度的誠意，川普這邊則是什麼情況都可能發生。」

首爾Kospi指數也在川金會前上漲，11日漲0.76%至2,470.15點。

由於預料南韓央行將因通膨加速而實施緊縮政策，馬來亞銀行預期，韓元將在9月底漲至1,060韓元兌1美元，或在年底漲至1,055韓元兌1美元。

金正恩川普南韓

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