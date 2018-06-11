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美加大打口水戰 多數G7盟友挺杜魯道

2018-06-11 14:36台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國總統川普和加拿大總理杜魯道（右）8日於魁北克的七大工業國（G7）峰會上見面時...
美國總統川普和加拿大總理杜魯道（右）8日於魁北克的七大工業國（G7）峰會上見面時，在媒體前說笑打趣，但對彼此嚴重的貿易爭端都絲毫沒讓步。美聯社
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G7高峰會看似結束，但川普與盟國領導人的唇槍舌戰才剛要開始！G7會後各國共同背書、發佈達成共識的聯合公報，在川普要求美國代表團否決該報並推文抨擊老盟友加拿大後，顯示G7團結形象早已破滅，從德國總理梅克爾到美國國內一些政要人士都相繼於11日暗示，川普意氣用事的行為恐將激怒其他盟國。

對於川普與加拿大總理杜魯道的口水戰，杜魯道多次使用「污辱」一詞形容美國對加拿大課徵的金屬稅，而川普則透過推文抨擊並不承認聯合公報一事，根據《加拿大全國郵報》報導，歐洲成員多數都表態了對杜魯道的聲援。

梅克爾表示，除了川普以外的國家都支持聯合公報及G7會晤中的商議結果；一名法國總統府官員表示，歐洲所有國家都堅持高峰會協商後的共識，她更直白說，國際關係不能單靠衝動或私下唇槍舌戰而定。

美國國內也有不少支持歐洲盟國的聲音，共和黨參議員麥凱恩表示，基於長達70年有類似的價值觀聯盟（指加拿大跟美國），儘管川普不支持，兩黨多數美國人都支持與盟國之間的由貿易。被川普解雇的前聯邦調查局局長科米提及美國與加拿大友好關係的重要性，他認為，美加友誼是世世代代傳承的，價值遠高於任何人的一番話、或任何一項爭議性議題。

根據《英國廣播公司》報導，照片中各國領導人都聚集在川普周圍，梅克爾一直站在川普的正對面，顯示出德國總理試圖解決高峰會上盟國與川普的分歧，她表示，自己與川普一向保持著直接、開放的溝通關係。

另外，根據《英國廣播公司另一篇》報導，川普11日再度推文強調他的立場，他表示，保護歐洲經濟讓美國財務受到不小的損失，「我很遺憾，無論是敵人或是盟友，美國都得把本國勞工放在首要順位，不能再因為貿易受經濟上的損失。」

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川普加拿大梅克爾

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