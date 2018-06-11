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【殺破狼周運勢】金牛職場有亮眼表現 射手戀情發展關鍵期

本周開盤前 五件國際大事不可不知

2018-06-11 07:37經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

金正恩川普昨天先後飛抵新加坡，明天正式展開歷史性會面。對全球經濟而言，本周也是今年最重要的一周，三大央行都將開會，其中聯準會（Fed）可望升息，足以決定全球資金動向。以下是今天開盤前，讀者最該掌握的五件國際大事：

川普昨天飛抵新加坡。歐新社
川普昨天飛抵新加坡。歐新社
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●川金會抵新加坡

北韓領導人金正恩、美國總統川普昨天先後飛抵新加坡，準備展開明天上午的川金會。兩人在會談前兩天，提前抵達新加坡，距正式會談前還有一天，是否安排雙邊秘密會談也引發臆測。川普也很快知道他對北韓的押注是否能取得回報。對於北韓領導人金正恩而言，結束經濟制裁和擺脫北韓在國際社會的邊緣 地位能不能壓過放棄核試驗帶來的恐懼，答案不久也將揭曉。川普周六表示，他希望在第一時間內知道金正恩是否認真考慮放棄核武。據彭博報導，計畫是除了翻譯員之外，川普和金正恩將在第一時間單獨會談。 然後，才允許幕僚加入談判。

●川普在G7高峰會和大家鬧翻

七國峰會閉幕之際，川普對盟友出言不遜，推翻高峰會共識。他拒絕簽署美國本已同意的聯合聲明，並且猛烈抨擊了加拿大總理杜魯多，使得貿易摩擦再度升溫。 川普周六晚上發推特說：「我已經指示我們的美國代表不要簽署公報，因為我們目睹汽車關稅正在淹沒美國市場！」他把這位加拿大領導人形容為「非常不誠實且軟弱」。

加幣兌美元今天在亞洲盤重貶0.6%至1.3009，上周五在紐約收在1.2928。

●美歐緊縮貨幣政策 日續寬鬆

全球三大央行本周分別舉行貨幣政策會議，預料美國聯準會（Fed）將進一步升息，歐洲央行（ECB）可能為結束量化寬鬆（QE）購債措施鋪路，日本銀行（BOJ）則可望維持現行刺激計畫不變。

儘管當前世界經濟面臨貿易戰、匯率波動和政治動盪的風險，Fed 13日（台灣14日凌晨2時）幾乎篤定會宣布今年的第二度升息，把聯邦資金利率目標區間提高1碼至1.75%-2.0%，朝中性利率立場再挨近一步。ECB也可能在14日表示，購債計畫將在今年喊卡，象徵危機時期祭出的刺激措施宣告解除。

●E3展來了

遊戲界年度盛會E3電玩展本周在洛杉磯開幕，今年三大遊戲機製造廠微軟、Sony、任天堂預料都不會推出新機，但現場展示的新遊戲和周邊仍吸引眾多玩家前來朝聖。

美國媒體CNET報導，今年的E3展預計將會有超過65,000人前往，其中包括15,000名願意支付249美元門票的遊戲迷。今年是E3展連續第二年開放一般民眾進場，過去只有業界人士和媒體可以參加。

不過，E3展的重頭戲其實往往是在開展前的各大遊戲公司媒體發表會，今年由藝電（EA）在9日打頭陣，之後連續三天將會有Bethesda、育碧（Ubisoft）、Sony、微軟和任天堂等廠商的發表會。

●蘋果傳砍單 分析師紛質疑

日經新聞一則蘋果公司向供應商砍單兩成的報導，引發蘋概股8日震盪，連帶蘋果本身股價也下跌。但分析師立即提出質疑，有人認為消息有誤，有人認為只是片面說法。

蘋果8日股價一度下挫1.9%，收盤跌0.9%報191.70美元。

美銀分析師莫罕表示，投資人不應光憑報導就下結論。GBH Insight分析師伊夫斯則認為，「上季就不斷從亞洲供應鏈出現錯誤解讀，這次不過又是虛張聲勢」。他表示，未來六到九個月大幅調升蘋果股票機會極大，主張「逢低買進」。BTIG分析師皮斯克認為，「每季都有這類報導，的確影響當日蘋果行情，但對投資人而言根本微不足道」。

川普金正恩北韓

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