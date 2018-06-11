親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

德總理：歐盟將反制美鋼鋁稅

2018-06-11 04:37中央社 柏林10日綜合外電報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，針對美國鋼鋁關稅，歐盟（EU）將實施反制措施。

對於美國總統川普突然決定不願為七大工業國集團（G7）峰會聯合公報背書，梅克爾表示遺憾。

梅克爾在G7加拿大峰會後接受德國第一電視台（ARD）訪問時表示：「可以這麼說，透過發推文說不願背書，當然是…發人深省，並且有點令人沮喪。」

她指出，就像加拿大一樣，歐盟準備對美國鋼鋁關稅採取反制措施。

梅克爾加拿大歐盟

相關新聞

CNN：忘了G7吧 上合峰會才是重點

2018-06-11 00:37

兩韓統一概念股 國際亮點

2018-06-11 00:16

美加現裂痕 恐爆貿易戰

2018-06-11 00:16

川普髮夾彎 升高G7貿易緊張

2018-06-11 00:12

世足賽熱潮 助漲比特幣

2018-06-11 00:16

沙俄唱反調提高產油量 OPEC減產協議鬆動

2018-06-11 00:10

市場看衰歐元後市

2018-06-11 00:10

頁岩油榮景效應 美運油司機薪酬飆高

2018-06-11 00:10

Fed今年升幾碼 點狀圖揭密

2018-06-11 00:10

川普遲到又早退 G7差點變G6

2018-06-10 15:14

中俄伊齊聚上合峰會 聚焦貿易核協議

2018-06-10 13:44

批全球貿易 川普：美像撲滿遭搶劫

2018-06-10 13:44

基改「性感植物」 可防治蟲害

2018-06-10 13:02

川普罵加國總理「不誠實又差勁」

2018-06-10 12:51

交手！馬克宏在川普手上留指印

2018-06-10 12:51

G7峰會紛亂中落幕 全球貿易戰再升溫

2018-06-10 11:31

川普變卦拒簽G7公報 罵加國總理「不誠實又差勁」

2018-06-10 10:22

加拿大警嚴防G7峰會生亂 示威多和平收場

2018-06-10 10:01

血汗Kindle？亞馬遜坦承代工廠富士康非法雇用低薪過勞

2018-06-10 09:50

批加總理軟弱不誠實 川普要美勿為G7公報背書

2018-06-10 08:09

G7峰會閉幕 誓言對抗保護主義削減貿易障礙

2018-06-10 07:54

美歐緊縮貨幣 本周有動作

2018-06-10 00:25

油市利空頻傳 周線連跌三周

2018-06-10 00:23

IBM打造超級電腦 超車中國

2018-06-10 00:23

E3展來了 電玩軟體拚場

2018-06-10 00:23

博通上季獲利優於預期

2018-06-09 00:03

貨幣基金成資金避風港

2018-06-09 00:03

雙印公債、陸股 法人喊買

2018-06-09 00:03

瑞士銀行體系公投 全球緊盯

2018-06-09 00:03

G7峰會前 川普砲轟法加

2018-06-09 00:03

利空籠罩 新興股匯湧賣壓

2018-06-09 00:03

彭博資訊專欄／ECB緊縮貨幣 不能操之過急

2018-06-07 01:40

彭博資訊專欄／OPEC面對最糟的會議…

2018-06-04 00:47

把包租公生意做到全球新創第8的獨角獸——WeWork

2018-06-01 11:30

伊爾艾朗專欄／三個絆腳石…美股難大漲

2018-05-15 02:02

彭博資訊專欄／美經濟過熱…只是假象

2018-05-14 00:00

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

花4.5億元辦川金會 新加坡在想什麼？

2018-06-10 15:07

這位攝影師的照片以假亂真 全世界都被騙倒了

2018-06-10 13:58

疑似金正恩川金會專機 上午7時30分平壤起飛

2018-06-10 08:15

北韓花招百出 金正恩瞞天過海飛抵新加坡

2018-06-10 21:36

G7峰會到底有多僵？梅克爾與川普互瞪照片說明一切

2018-06-10 12:34

川普變卦拒簽G7公報 罵加國總理「不誠實又差勁」

2018-06-10 10:22

影／不甩新加坡警 北韓攝影官海外一樣狂

2018-06-10 17:48

北韓領導人金正恩抵達新加坡樟宜機場

2018-06-10 14:46

掩人耳目？北韓3架飛機齊飛新加坡 金正恩坐哪一架？

2018-06-10 12:49

川普也來了！空軍一號飛抵新加坡 星國外長維文接機

2018-06-10 20:31

影／李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了

2018-06-10 18:58

來了！金正恩約下午3點抵新加坡 李顯龍今明分見川金

2018-06-10 09:30

G7全場7PUPU？一張圖看梅克爾對峙川普

2018-06-10 12:16

血汗Kindle？亞馬遜坦承代工廠富士康非法雇用低薪過勞

2018-06-10 09:50

與李顯龍會談25分鐘 金正恩：感謝為川金會的努力

2018-06-10 20:26

北韓style搬到新加坡 超狂攝影官、跑步隨扈都來了

2018-06-10 22:38

川普：和金正恩見面「不用一分鐘」就知道會談能否成功

2018-06-10 08:29

新加坡外長維文 會見金正恩

2018-06-10 15:37

與川普世紀交鋒 金正恩帶上哪些幕僚？

2018-06-10 18:22

新加坡辦「川金會」擁6大優勢 讓北韓放心

2018-06-10 15:50

中國領袖專機抵平壤 金正恩可能搭此架飛機赴新加坡

2018-06-10 08:16

川普真準備好見金正恩？專家：要避免陷入北韓陷阱

2018-06-10 21:20

2南韓媒體人員潛入北韓大使宅邸 新加坡：已遣返

2018-06-10 16:09

全家出動？北韓第3架飛機抵樟宜機場 金與正疑在機上

2018-06-10 16:18

川金會5大變數！一場且談且走的峰會 川普：我們等著看

2018-06-10 12:12

Alert5：日新反艦導彈擬部署石垣島 射程蓋台灣　

2018-06-11 00:59

金正恩會李顯龍 玩臉書直播大出風頭

2018-06-10 22:55

路透：金正恩預計於12日下午兩點離開新加坡

2018-06-10 18:31

金正恩搭中方飛機首度長征 與美尬排場

2018-06-11 00:05

金正恩到新加坡見「美國狼」 北韓媒體絕口不提

2018-06-10 22:27

川普籲讓俄重返G7峰會 普亭「婉拒」

2018-06-10 17:09

英女王歡慶92歲 梅根、凱特「紅藍」鬥艷

2018-06-10 17:20

南韓兩記者遭星遣返 台灣記者被盤查

2018-06-11 00:11

金正恩拜會李顯龍 感謝籌辦「川金會」

2018-06-10 19:16

美國總統川普11日中午見李顯龍 將共進工作午餐

2018-06-10 23:05

青瓦台：文在寅派幕僚到新加坡

2018-06-10 19:22

影／普亭為習近平下廚？親手嘗試做煎餅、捏包子

2018-06-10 17:04

新加坡總理李顯龍臉書貼文 讚賞金正恩見川普決定　

2018-06-10 22:34

川普搭乘專車 抵達香格里拉飯店

2018-06-10 21:08

白宮：川普今晚8點35分抵新加坡 明會李顯龍

2018-06-10 10:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top