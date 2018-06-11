德總理：歐盟將反制美鋼鋁稅

2018-06-11 04:37 中央社 柏林10日綜合外電報導



德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，針對美國鋼鋁關稅，歐盟（EU）將實施反制措施。

對於美國總統川普突然決定不願為七大工業國集團（G7）峰會聯合公報背書，梅克爾表示遺憾。

梅克爾在G7加拿大峰會後接受德國第一電視台（ARD）訪問時表示：「可以這麼說，透過發推文說不願背書，當然是…發人深省，並且有點令人沮喪。」

她指出，就像加拿大一樣，歐盟準備對美國鋼鋁關稅採取反制措施。