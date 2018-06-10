白宮顧問警告中興通訊：再出事就三振出局

2018-06-10 23:03 中央社 華盛頓10日綜合外電報導



白宮貿易顧問納瓦洛今天表示，中國電信大廠中興通訊（ZTE）如果再一次從事不當活動，將在美國遭到停業。

路透社報導，納瓦洛（Peter Navarro ）告訴福斯廣播公司（Fox）：「中興這件事將採三振出局方式。如果他們再出事，就將被停業。（川普）總統是作了個人情給中國國家主席，以展現善意。」

中興上週同意付給美國10億美元罰款，以及改組公司高層，以換取美方結束導致公司營運停擺的禁令。中與是因違反美國對伊朗的貿易禁運而面臨這項禁令。