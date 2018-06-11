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德國人自問：反省猶太大屠殺，夠了嗎？

有圖沒真相 一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

有圖沒真相…一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

2018-06-11 11:00聯合報 編譯王麗娟／報導

德國總理梅克爾官方公布的照片，梅克爾看起來正在教訓美國總統川普。 （歐新社）
德國總理梅克爾官方公布的照片，梅克爾看起來正在教訓美國總統川普。 （歐新社）
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在加拿大舉行的七大工業國（G7）峰會在僵到不行的氛圍下落幕，德國總理梅克爾的辦公室發表了一張照片，顯示梅克爾雙手撐桌和端坐椅上的美國總統川普對峙，其他領袖與高級官員圍繞在旁邊，被許多人公認為頗能代表這次峰會的氣氛。不過，BBC報導，媒體隨後陸續發現，各國政府都各自公布不同角度拍攝的同一場景照片，讓自家領袖看起來像是會場主角。

德國總理梅克爾的官方帳號，放了一張看似梅克爾對川普拍桌照片，只見梅克爾怒目前望，川普兩手交叉胸前，一付你們拿我沒轍表情。G7峰會向來氣氛緊張，德國媒體因此適時地拍到了梅克爾的這個嚴肅表情，並對外發布照片。照片顯示在峰會中，梅克爾一直站在「最前線」，試圖消弭歧異。

梅克爾的照片在網路引起極大回響，網友注意到她的架勢和肢體語言，稱像是老師正訓斥頑皮學生（川普）。梅克爾受訪時說，「我可以說和美國總統維持著非常開放、直接的關係。」

不過，另一張同樣場合的照片，顯示梅克爾面帶笑容和川普談話，完全沒有劍拔弩張的氣氛。這張照片是加拿大總理杜魯多的官方攝影師拍攝，顯示杜魯多笑逐顏開，梅克爾與川普笑眼相對，川普也未兩手交叉在胸。

德國總理梅克爾（左4）和美國總統川普兩人和顏悅色對話，一旁的諸國領袖也面帶笑容，...
德國總理梅克爾（左4）和美國總統川普兩人和顏悅色對話，一旁的諸國領袖也面帶笑容，加拿大總理杜魯多（右4）更是笑得燦爛 。這張照片與梅克爾官方公布的照片大異其趣。 （路透）
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川普助理對外披露的照片則從完全不同的角度拍攝，眾人面露笑容，川普也微笑發言，這張照片反倒看來像川普正給眾人上課，教訓眾人。

美國總統川普助理小史卡維諾對外發布的照片顯示，川普正對圍繞著他的G7領袖與高級官...
美國總統川普助理小史卡維諾對外發布的照片顯示，川普正對圍繞著他的G7領袖與高級官員發言。 圖／翻攝自網路
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法國官方公開的同一場景，從另一角度拍攝的照片顯示，法國總統馬克宏正對川普表達他的看法，儘管擠在眾人之間，該國攝影人員仍拍到以馬克宏為焦點的照片，顯示馬克宏正對川普力爭什麼的表情，似乎馬克宏是主角，全場都在聽他講話。

法國總統馬克宏在推特發的同一場景照片，馬克宏擠在眾領袖之間，針對峰會宣言發表意見...
法國總統馬克宏在推特發的同一場景照片，馬克宏擠在眾領袖之間，針對峰會宣言發表意見。 圖／翻攝自網路
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G7峰會前，馬克宏確實曾為加徵關稅問題與川普在推特交鋒，引來兩人「兄弟情」已逝揣測。官方公布的照片頗為符合兩人關係不再主題，但其實，兩人的特殊交情仍在，馬克宏團隊表示，他和川普的談話「坦誠、有力」。

日相安倍晉三（左二）推特發的照片顯示，他兩手按在桌上，聆聽川普與其他領袖對話。 ...
日相安倍晉三（左二）推特發的照片顯示，他兩手按在桌上，聆聽川普與其他領袖對話。 圖／翻攝自網路
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日相安倍晉三在多數照片中，都是兩手交叉胸前、一臉嚴肅，儘管就站在川普旁，卻有作壁上觀表情。不過，安倍推特發出的照片，顯示安倍和梅克爾一樣，也兩手置桌，看似追問與聚精會神聆聽川普作答。

媒體報導，川普並不想出席此次G7 峰會，不僅晚到還早退，川普的行動凸顯美國與G7這些長期盟友的分歧。川普抱怨美國成了所有人的「存錢筒」，每人都想從中拿錢，但他仍是強調，他和G7 領袖的關係是「10分滿分中的10分」，言下之意，彼此關係完美。

G7成員國包括美國、加拿大、日本、英國、義大利、法國和德國。

川普梅克爾

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