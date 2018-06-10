經濟解析／Fed與ECB本周將開會 新興市場剉咧等！

2018-06-10 22:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）本周均將召開決策會議，使得原本已經被強勢美元壓得喘不過氣來的新興市場資產，將承受更大的壓力。

從阿根廷披索、土耳其里拉、南非蘭德，到巴西里爾，新興貨幣已輪番倒地；印度、印尼、土耳其、巴基斯坦及菲律賓央行都已提高利率，今年來新興市場央行總共已經升息22次。

RBC資本市場公司分析師里格洛斯指出，儘管新興市場出現整體性的問題，但已開發國家央行不大可能對此做出回應；本周Fed將繼續升息，ECB也可能宣布終結購債計畫，迫使新興央行不得不堅守防線。

新興經濟體美元債務沈重，而且巴西、印度、印尼、土耳其及南非等國都有龐大的貿易逆差，因此美元升值使新興市場烏雲罩頂。

摩根大通新興貨幣匯率指數從2月的頂峰到目前為止已貶值9%，接近2016年底時的谷底，而且還可能進一步下跌。

Fed持續縮減資產負債表，加上美國貨幣市場利率已接近2%，顯示投資人在長期追逐殖利率後，操作模式將更加精挑細選，尤其對新興資產及高信用風險地區。

最近幾個月的情勢是資金持續從熱門與高價格的地區，轉向美國貨幣市場基金等更安全的資產，上周貨幣基金淨流入額達到2013年來單周高點。新興股、債基金持續出現贖回潮。

印度央行總裁帕特已撰文指出，美國的縮表操作，加上政府大發公債，正引發美元流動性壓縮效應。但新興市場投資人要指望Fed延緩升息速度，可能還有得等。

另外諸如義大利政治風險，以及全球貿易緊張等利空，使市場益發動盪，也令一些Fed決策官員表示憂心。但Fed主席鮑威爾13日最多只會對此表示關切而已。

BMO資本公司專家林根強調，全球金融情勢尚未達到「危機」的的標準，但「在危機發生之前，或Fed相信緊縮將失控之前，Fed仍將維持現行的升息路線」。

ECB是否會暗示將終結購債計畫？將是14日ECB會議的討論重點。ECB不僅購買公債，還買進公司債，並實施負利率。目前ECB已經持有德國未償還公債總額的29%，及義大利17%的未償還公債。ECB並持有1,570億歐元的公司債，占未償還總額的20%左右；由於ECB現行購債計畫將於今年9月屆滿，公司債市場將少了一大買家。

德意志銀行公司債主管羅斯表示，這表示債市將失去防護罩；尤其當市場動盪升高之際，ECB終結購債將造成更大的衝擊。