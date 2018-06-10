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瑞士主權貨幣提案公投 初估近四分之三投反對票

2018-06-10 21:38中央社 蘇黎世10日綜合外電報導

瑞士今天針對所謂「主權貨幣」倡議進行公民投票。這項可能顛覆瑞士金融業的激進提案，禁止商業銀行在放款時創造新貨幣。但根據初步推測，提案將遭到公投否決。

路透社報導，瑞士廣播電視台（SRF）初步預測，今天參與「主權貨幣」（Sovereign Money）倡議公投的瑞士民眾，約74%投下反對票。最終結果預估將在格林威治時間下午3時出爐（台北時間10日晚間11時）。

有人擔憂，若採用公投主張的貨幣制度，可能會危害瑞士經濟。這樣的顧慮看來說服選民投下反對票。

瑞士公投投票

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