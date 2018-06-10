瑞士主權貨幣提案公投 初估近四分之三投反對票

相關新聞
中俄伊齊聚上合峰會 聚焦貿易核協議2018-06-10 13:44
批全球貿易 川普：美像撲滿遭搶劫2018-06-10 13:44
基改「性感植物」 可防治蟲害2018-06-10 13:02
川普罵加國總理「不誠實又差勁」2018-06-10 12:51
交手！馬克宏在川普手上留指印2018-06-10 12:51
G7峰會紛亂中落幕 全球貿易戰再升溫2018-06-10 11:31
川普變卦拒簽G7公報 罵加國總理「不誠實又差勁」2018-06-10 10:22
加拿大警嚴防G7峰會生亂 示威多和平收場2018-06-10 10:01
血汗Kindle？亞馬遜坦承代工廠富士康非法雇用低薪過勞2018-06-10 09:50
批加總理軟弱不誠實 川普要美勿為G7公報背書2018-06-10 08:09
G7峰會閉幕 誓言對抗保護主義削減貿易障礙2018-06-10 07:54
美歐緊縮貨幣 本周有動作2018-06-10 00:25
油市利空頻傳 周線連跌三周2018-06-10 00:23
IBM打造超級電腦 超車中國2018-06-10 00:23
E3展來了 電玩軟體拚場2018-06-10 00:23
川普：G7峰會非常成功2018-06-10 00:04
美股三大指數 全面攀高2018-06-10 00:03
川普稱川金會是美國、北韓謀和「一次性」機會2018-06-09 23:32
美歐 將建立貿易對話機制2018-06-09 23:30
紐約油價周線連三黑 沙俄都已悄悄增產2018-06-09 22:34
中俄等領袖齊聚上合組織峰會 商討貿易核協議2018-06-09 21:48
G7峰會沒突破性進展 美國歐盟將貿易對話2018-06-09 19:33
博通上季獲利優於預期2018-06-09 00:03
貨幣基金成資金避風港2018-06-09 00:03
雙印公債、陸股 法人喊買2018-06-09 00:03
瑞士銀行體系公投 全球緊盯2018-06-09 00:03
G7峰會前 川普砲轟法加2018-06-09 00:03
利空籠罩 新興股匯湧賣壓2018-06-09 00:03
土國一口氣升息5碼2018-06-08 00:03
亞洲燃煤價格暴漲2018-06-08 00:03
去年全球FDI大減25%2018-06-08 00:03
圍攻川普 G7峰會大戲登場2018-06-08 00:03
彭博資訊專欄／ECB緊縮貨幣 不能操之過急2018-06-07 01:40
彭博資訊專欄／OPEC面對最糟的會議…2018-06-04 00:47
把包租公生意做到全球新創第8的獨角獸——WeWork2018-06-01 11:30
伊爾艾朗專欄／三個絆腳石…美股難大漲2018-05-15 02:02
彭博資訊專欄／美經濟過熱…只是假象2018-05-14 00:00
彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？2018-05-07 00:31
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
熱門文章
花4.5億元辦川金會 新加坡在想什麼？2018-06-10 15:07
日本新幹線發生砍殺案 1人心肺停止2018-06-09 22:41
疑似金正恩川金會專機 上午7時30分平壤起飛2018-06-10 08:15
這位攝影師的照片以假亂真 全世界都被騙倒了2018-06-10 13:58
G7峰會到底有多僵？梅克爾與川普互瞪照片說明一切2018-06-10 12:34
川普變卦拒簽G7公報 罵加國總理「不誠實又差勁」2018-06-10 10:22
北韓領導人金正恩抵達新加坡樟宜機場2018-06-10 14:46
影／不甩新加坡警 北韓攝影官海外一樣狂2018-06-10 17:48
掩人耳目？北韓3架飛機齊飛新加坡 金正恩坐哪一架？2018-06-10 12:49
來了！金正恩約下午3點抵新加坡 李顯龍今明分見川金2018-06-10 09:30
波登驟逝 好友透露繁重工作量促發憂鬱症2018-06-09 22:11
G7全場7PUPU？一張圖看梅克爾對峙川普2018-06-10 12:16
川普也來了！空軍一號飛抵新加坡 星國外長維文接機2018-06-10 20:31
影／李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了2018-06-10 18:58
血汗Kindle？亞馬遜坦承代工廠富士康非法雇用低薪過勞2018-06-10 09:50
經濟解析／中國對「川金會」布下的大棋局2018-06-09 22:33
川普：和金正恩見面「不用一分鐘」就知道會談能否成功2018-06-10 08:29
川普拉攏俄羅斯回G8 立即遭打臉2018-06-09 22:56
中國領袖專機抵平壤 金正恩可能搭此架飛機赴新加坡2018-06-10 08:16
與川普世紀交鋒 金正恩帶上哪些幕僚？2018-06-10 18:22
新加坡辦「川金會」擁6大優勢 讓北韓放心2018-06-10 15:50
2020誰與川普爭鋒?2018-06-10 01:19
神祕又緊張…川金今抵新加坡 全城戒備、安檢緊繃2018-06-10 00:36
2南韓媒體人員潛入北韓大使宅邸 新加坡：已遣返2018-06-10 16:09
美歐緊縮貨幣 本周有動作2018-06-10 00:25
川普：G7峰會「非常成功」2018-06-09 22:49
全家出動？北韓第3架飛機抵樟宜機場 金與正疑在機上2018-06-10 16:18
川金會5大變數！一場且談且走的峰會 川普：我們等著看2018-06-10 12:12
與李顯龍會談25分鐘 金正恩：感謝為川金會的努力2018-06-10 20:26
路透：金正恩預計於12日下午兩點離開新加坡2018-06-10 18:31
新加坡外長維文 會見金正恩2018-06-10 15:37
美中諜對諜 川金會無聲戰場2018-06-10 00:17
美駐中人員罹怪病 神秘聲波武器恐慌再起2018-06-09 22:54
川普稱川金會是美國、北韓謀和「一次性」機會2018-06-09 23:32
美人姊妹同時晉級決賽 角逐南韓小姐后冠2018-06-09 22:21
6大優勢… 星國辦川金會 讓北韓放心2018-06-10 00:22
北韓花招百出 金正恩瞞天過海飛抵新加坡2018-06-10 21:36
金正恩拜會李顯龍 感謝籌辦「川金會」2018-06-10 19:16
川普籲讓俄重返G7峰會 普亭「婉拒」2018-06-10 17:09
白宮：川普今晚8點35分抵新加坡 明會李顯龍2018-06-10 10:29
留言