G7承諾成立29億美元基金 助女性受教育

2018-06-10 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



七大工業國（G7）9日宣布將籌措近30億美元資金，以幫助弱勢婦女與女童接受教育，包括難民在內

在加拿大舉行的G7峰會，除聚焦美國總統川普與其他G6領袖的互動之外，也將關注全球女性的受教權，與會各國承諾將成立這個基金，以資助全球最貧困的女性和女童接受教育。

G7表示，這筆基金將用來幫助全球女性和女童獲得平等的教育及學習機會。加拿大政府表示，這也是為遭受衝突和危機肆虐的女性和女童所成立金額最大的一筆教育投資，估計將有800萬名兒童及青少年受惠。

爭取全球女性受教權不遺餘力的諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala）發表聲明說，G7此舉是女童受教權向前邁進的重要一步。

世界銀行（World Bank）表示，未來五年將提供20億美元，加拿大也表示，過去三年已投資近3.1億美元，這次會再投入3億美元，英國則承諾提供2.5億美元。

聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，在全球35個受戰爭影響的國家中，估計有高達7,500萬名兒童無法上學接受教育，其中大多數是女童，他們無法接受教育的人數是男童的2.5倍。

加拿大政府表示，這筆基金將用於下列的全球活動，包括：幫助婦女和女童培養未來工作所需的技能；改善教師訓練以提供女性和女童更好的課程；提升與婦女及女童有關的教育數據品質；支持創新教育方法，特別是對弱勢和較難接觸到的群體，例如難民和流離失所的人；協助發展中國家提供女孩平等的教育機會，以完成從國小到高中至少12年的優質教育。