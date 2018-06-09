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川普稱川金會是美國、北韓謀和「一次性」機會

2018-06-09 23:32聯合報 記者王麗娟╱即時報導

美國總統川普9日準備離開G7峰會，搭機赴新加坡為川金會預作準備時說，川金會是美國與北韓締結和平的「一次性」機會。

川普於記者會中說：「我感覺（北韓領袖）金正恩希望為他的人民做件大事，而且他有這項機會。這是一次性的機會。」川普同時表示，北韓方面正與美國合作無間，為12日的峰會進行準備。

川普稱川金會是美國、北韓締結和平的一次性機會。路透
川普稱川金會是美國、北韓締結和平的一次性機會。路透
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北韓川普川金會

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