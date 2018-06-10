美歐緊縮貨幣 本周有動作

2018-06-10 00:25 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



Fed主席鮑威爾 分享 facebook 全球三大央行本周分別舉行貨幣政策會議，預料美國聯準會（Fed）將進一步升息，歐洲央行（ECB）可能為結束量化寬鬆（QE）購債措施鋪路，日本銀行（BOJ）則可望維持現行刺激計畫不變。

儘管當前世界經濟面臨貿易戰、匯率波動和政治動盪的風險，Fed 13日（台灣14日凌晨2時）幾乎篤定會宣布今年的第二度升息，把聯邦資金利率目標區間提高1碼至1.75%-2.0%，朝中性利率立場再挨近一步。ECB也可能在14日表示，購債計畫將在今年喊卡，象徵危機時期祭出的刺激措施宣告解除。

美、歐相繼收緊貨幣政策，意味央行在市場挹注便宜資金的時代即將落幕，這也顯示主要經濟體已重拾穩健成長腳步，不需再靠刺激措施攙扶，讓央行重新裝填政策彈藥，以防禦下一波衰退來襲。

避險基金Eurizon SLJ資本公司執行長任永力說：「Fed可能持續踏上升息之路…通膨率可能持續攀高，迫使Fed為所當為。」Fed已達成雙重目標，偏好的通膨指標已回升到2%，經濟也達到充分就業。

市場更關注的是，Fed會不會上調對今、明年升息次數的預測（原估各升三次），以及是否認為中性利率會比預期更快達到。

對ECB而言，歐元區經濟既已擴張五年，就業率攀上新高，工資上漲展望明確，購債措施也已發揮壓抑借貸成本之效，開始收緊貨幣政策是合理的下一步，而這可能啟動一連串循序漸進的緊縮行動。

ECB之前已預告，14日將討論2.55兆歐元（2.99兆美元）購債計畫未來何去何從，但總裁德拉基必須決定是否在這次會議上宣布年底前終結此計畫，還是等到7月再宣布。

日銀15日則可望按兵不動，因為通膨率距2%目標尚遠，第1季國內生產毛額（GDP）甚至萎縮0.6%，促使摩根大通、美銀等銀行把預估日銀開始緊縮政策的時點往後移。