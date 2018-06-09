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解決貿易歧見 川普僅同意美歐建立對話機制

2018-06-09 14:27世界日報 編譯劉煥彥／綜合8日電

美國總統川普與法國總統馬克宏在G7峰會上交談。路透
美國總統川普與法國總統馬克宏在G7峰會上交談。路透
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在加拿大參加七大工業國組織(G7)高峰會的美國總統川普，8日同意美國與歐洲建立貿易對話機制，意味美歐雙方至少在解決貿易歧見上有些微進展，但雙方矛盾尚無重大突破；而且川普在行前放話，呼籲讓俄羅斯重返G7，讓盟國大為震驚。

路透報導，一名法國官員8日晚間表示，與會各國領袖同意未來兩周內成立一個貿易對話機制，「這項對話的原則是今天下午才確定的，大家都同意了，包括川普總統在內。」

川普7日才發推文，警告歐洲聯盟與加拿大拿掉貿易關稅與壁壘，並威脅若不從就加碼報復；這顯示川普再度使出他慣用的企業交易談判技巧，希望在G7高峰會上獲得更多好處。

但歐洲盟國與加拿大不這麼想，他們不滿在川普主政下，美國先後退出巴黎氣候協議、伊朗核協議，又對盟國鋼鋁課徵高關稅；川普並未對此在高峰會上退讓，認為這些國家在對美貿易上占了好處。

不過，川普8日與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)會談後，擺出了相對友善的姿態，表示法國正協助處理貿易爭端。

川普說，「有些事情會發生，我想會很正面」，但他沒有透露細節。

馬克宏在會後則表示，美國與盟邦之間可能進一步討論解決雙方的貿易歧見，「在貿易上，有大家一起前進的方式，各方都有意願找到共識，為大家的人民、工人與中產階級找出可以雙贏的方式。」

報導指出，德國總理梅克爾(Angela Merkel)在8日提出解決美歐貿易爭端的方式，一位官員形容梅克爾建議「共同評估與對話」機制，並獲得其他國家領袖同意，但細節不明，

然而，外界預期這次高峰會達成重大突破的機率很低，而且川普還公開呼籲讓俄羅斯回到G7，為美國與歐洲盟國之間的矛盾再添一樁。

法國總統馬克宏辦公室8日指出，G7的歐洲成員一致反對讓俄羅斯重返G7。

川普從白宮出發赴加拿大參加G7峰會前對媒體表示，G7將俄羅斯逐出全球最先進經濟體集團的決定，應該要撤銷。

法新社報導，包括馬克宏、德國總理梅克爾、英國首相梅伊及新任義大利總理孔蒂在峰會場外進行談話，達成反對俄國重返的共同立場。

川普俄羅斯法國

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