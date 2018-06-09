馬克宏斡旋 美國、歐盟兩周內將貿易對話

2018-06-09 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



一位法國官員8日表示，美國和歐盟將在接下來兩周內建立貿易對話，這是在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會意見分歧的美國與其他盟國間，截至目前所取得的微幅進展。

路透報導，美國貿易夥伴國對美國總統川普上周決定課徵加拿大、墨西哥、歐盟成員國進口鋼鋁關稅作為他「美國優先」政策的一部分，紛紛表示不滿。

一名知悉峰會談判內容的官員表示，儘管G7各國領袖提供大量進出口數據，試圖左右川普最後決定，但川普仍堅稱美國在國際貿易處於不利位置。

不過，川普與法國總統馬克宏會面過後，姿態明顯放軟。川普表示，馬克宏將協助解決貿易議題。

一名官員表示，美國、歐盟對話的提議受到在場G7領袖支持。歐盟執委會主席容克表態願意前往美國華府評估美國、歐盟間貿易，並協助解決紛爭。

然而，外界預期本次峰會就貿易議題出現突破性進展的機會很低。因為美國各盟國還在想辦法讓成立42年以來，致力尋求共識的G7不要分崩離析。一名匿名G7官員表示：「有很大的可能，最後不會有任何公報出爐。」