薪資停滯 愈來愈多日本人兼職做第2份工作

2018-06-09 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



兼第二份工作的日本勞工愈來愈多，圖中的清水將暉是其中之一，他除在網路新創事業任職外，還開了一家咖啡店，另有兩份兼職。路透 分享 facebook 長谷川一宏（譯音）在東京開了3年的計程車，儘管每天要上班18小時，他很喜歡這份工作。但他最近表示入不敷出：他年收入450萬至480萬日圓（約台幣123萬至131萬元），遠遠不夠支付房貸和兒子的大學學費。

51歲的長谷川一宏只能兼職為企業拍攝和編輯影片：「沒時間休息了。我儘量避免缺乏睡眠，因為那會影響駕駛計程車。」

因為薪資停滯，和長谷川一宏一樣兼兩份工賺外快的日本民眾，人數節節攀高，雖然消費者支出可能因此增加，但也引發這個有長工時惡名的社會可能工作過度的憂慮。

由於缺工，許多公司歡迎兼職員工加入。政府也放寬規範，不再禁止員工兼第二份工作。

根據幫忙找兼職工作的人力網站Lancerslnc，這導致今年會有創紀錄的744萬日本人至少兼兩份工，約為全部勞動力的11%，高於2015年的533萬人。

不過這落後美國在內的多個國家。美國擁抱零工經濟為時更久，2017年大約20%的美國勞工在正業外還有兼職。

日本的轉變符合首相安倍晉三的目標，他想創造能適應經濟變革的勞動力，提供更多個人自由，他認為這能促進經濟成長。

Lancers的數據顯示，打兩份工的人估計能為經濟多貢獻7.8兆日圓。但此事不是沒有缺點。

日本勞工如今工作時間更長，比1997年多11%，才能賺到同等薪水。東京一個家庭的平均生活開支每月需要台幣9.9萬元左右。

兼兩或三份工作以求收支平衡，破壞政府改革工作型態的努力，包括限制加班時數以防過勞死。

新興潮流也凸顯日本終身雇用制的勢微，在二戰後的數十年間，日本人為公司賣命但換來安穩的終身就業。

這種情況近來大幅減少，而且有近半數兼第二份工的日本勞工，年紀超過50歲。

32歲的清水將暉（譯音）說：「現在沒有終身就業這回事了。我需要兼職，磨練新技能並拓展實力。」他除在網路新創事業任職外，另外開了一家咖啡店，還有兩份兼職。