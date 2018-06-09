國際憂沙俄兩國恐放寬限產 油價跌

2018-06-09 06:39 中央社 紐約8日綜合外電報導



沙烏地阿拉伯與俄羅斯的石油部長將於下週會談，引發國際對全球最大兩個產油國可能放寬歷史性限產的疑慮，國際油價今天走跌。

彭博（Bloomberg）報導，在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格跌21美分，收在每桶65.74美元。

倫敦市場北海布倫特原油跌86美分，收在76.46美元。