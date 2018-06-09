川普籲讓俄重返 G7歐洲成員齊說不

2018-06-09 02:30 中央社 加拿大拉馬爾拜8日綜合外電報導



法國總統馬克宏辦公室今天指出，七大工業國集團（G7）裡的歐洲成員，今天一致反對美國總統川普所提讓俄羅斯重返集團的呼籲。

川普從白宮出發赴加拿大參加G7峰會前還對記者表示，G7將俄羅斯逐出全球最先進經濟體集團的決定，應該要撤銷。他說：「過去這段時間，我是俄羅斯的最大惡夢。話雖如此，俄國應該參加這次峰會。」

法新社報導，包括法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相梅伊（Theresa May）及新任義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在G7峰會場外進行談話，達成反對俄國重返的共同立場。

馬克宏的一名高階幕僚告訴媒體：「歐洲方面的共同立場是反對俄國重返集團。」

英國今年初因在國內的前俄諜疑遭俄國派人下毒，與俄國鬧得不可開交。梅伊特別表示，G7必須先確信俄國已有轉變，才能考慮後續問題。

梅伊接受英國「天空新聞網」（Sky News）訪問時說：「我們一向明確表達，應與俄國接觸，但我的措辭是接觸且需審慎。我們應記住為何G8會變回G7，進行任何有關討論前，應先確信俄羅斯已調整作法並採取不同於以往的路線。」