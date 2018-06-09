走過一週強勢格局 歐股跟著亞股跌

2018-06-09 02:01 中央社 倫敦8日綜合外電報導



歐洲股市拜美國就業數據亮眼及義大利與西班牙動盪政局和緩之賜，過了走勢強勁的一週後，今天也跟著亞洲股市呈現下跌。

法新社報導，倫敦市場金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌0.3%，收在7681.07點。

巴黎股市CAC 40指數持平，收在5450.22點；法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.4%，收在12766.55點。