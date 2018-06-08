蘋果新iPhone 傳大砍供應商20%訂單

2018-06-08 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



日經新聞引述業界人士報導，蘋果已向供應鏈廠商要求為今年下半年發表的新iPhone減少準備約20%的零組件，對智慧手機出貨的態度比起去年轉為謹慎。

其中一名業界人士表示：「蘋果今年對iPhone的新增訂單相當保守，尤其是接下來的三台新機種，整體計畫產量可能會比去年少了多達20%。」

另外兩名消息人士表示，蘋果去年為了生產i8、i8 Plus和iPhone X，總共下單了1億支手機需要的零組件，但今年蘋果目前只預期全部出貨8,000萬支新機。

據日經先前報導，蘋果今年可能會推出三款新iPhone，其中兩款將和iPhone X一樣搭載OLED螢幕，另外一款則將和i8一樣採用LCD液晶螢幕。三款都將和iPhone X一樣採用Face ID，搭載TrueDepth 3D感應攝像機系統。

消息人士說，蘋果今年告訴供應鏈要提早為兩款OLED機種做準備，以避免像去年一樣的出貨延遲。「蘋果給鴻海或和碩等iPhone代工廠的OLED機種最後組裝時程表為7月，LCD機種則為8月。照目前計畫，兩款OLED機種可能會比LCD機種提早一個月大致準備好。」