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蘋果新iPhone 傳大砍供應商20%訂單

2018-06-08 16:40經濟日報 記者易起宇╱即時報導

日經新聞引述業界人士報導，蘋果已向供應鏈廠商要求為今年下半年發表的新iPhone減少準備約20%的零組件，對智慧手機出貨的態度比起去年轉為謹慎。

其中一名業界人士表示：「蘋果今年對iPhone的新增訂單相當保守，尤其是接下來的三台新機種，整體計畫產量可能會比去年少了多達20%。」

另外兩名消息人士表示，蘋果去年為了生產i8、i8 Plus和iPhone X，總共下單了1億支手機需要的零組件，但今年蘋果目前只預期全部出貨8,000萬支新機。

據日經先前報導，蘋果今年可能會推出三款新iPhone，其中兩款將和iPhone X一樣搭載OLED螢幕，另外一款則將和i8一樣採用LCD液晶螢幕。三款都將和iPhone X一樣採用Face ID，搭載TrueDepth 3D感應攝像機系統。

消息人士說，蘋果今年告訴供應鏈要提早為兩款OLED機種做準備，以避免像去年一樣的出貨延遲。「蘋果給鴻海或和碩等iPhone代工廠的OLED機種最後組裝時程表為7月，LCD機種則為8月。照目前計畫，兩款OLED機種可能會比LCD機種提早一個月大致準備好。」

目前三款新iPhone都預計在蘋果9月年度新品發表會後開始出貨，但新的6.1吋LCD機種可能會因為生產品質問題延遲。「LCD機種的觸碰功能良率目前還未達標，不過正在改善中。這支平價款手機被視為蘋果用來推升今年整體出貨量的工具，所有供應商都在傾足全力確保這台機種能盡快上市。」

日經新聞報導，蘋果對今年iPhone新機的出貨態度轉趨保守，已要求供應鏈減少多達...
日經新聞報導，蘋果對今年iPhone新機的出貨態度轉趨保守，已要求供應鏈減少多達20%訂單。 路透
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