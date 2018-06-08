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巴西政經展望悲觀 聖保羅股市重挫6%

2018-06-08 04:08中央社 聖保羅7日綜合外電報導

巴西聖保羅股市今天重挫逾6%，貨幣黑奧也對美元持續貶值，分析師表示，這反映出市場對巴西的經濟和政治展望愈來愈悲觀。

法新社報導，聖保羅股市指數一度重挫6.2%，後來跌幅收歛到5.54%。巴西貨幣則跌到3.94黑奧兌1美元，創下2016年以來的新低。

巴西經歷史上最嚴重衰退後，經濟復甦力道本已疲弱，上個月更因卡車司機為抗議油價高漲罷工而停擺一週。

貪腐醜聞席捲巴西政壇，幾乎每個政黨都陷入混亂，也使這個國家備受震撼。

巴西10月將舉行大選，由於傳統上對市場較友善的中間派總統候選人在民調表現欠佳，也令市場憂心。

巴西罷工油價

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