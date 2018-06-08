歐元英鎊走高 歐股收小黑

2018-06-08 04:08 中央社 倫敦7日綜合外電報導



歐洲主要股市今天都以小跌作收，主因歐元與英鎊價位走高加重股價壓力，以及即將登場的七大工業國集團（G7）高峰會顯然情勢緊張，料將因貿易問題起爭執。

倫敦市場金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌0.1%，收在7704.40點。

巴黎股市CAC 40指數下跌0.2%，收在5448.36點；法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.2%，收在12811.05點。