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印度團隊開發救婦女裝置 獲百萬美元獎金

2018-06-07 22:58中央社 新德里7日專電

印度性侵案頻傳，來自新德里的一個團隊開發一種女性受到威脅可發出警報且可將位置傳送出去的裝置，贏得XPrize競賽，6日在紐約獲頒100萬美元獎金。

XPrize競賽是XPrize基金會贊助的公共競賽，目的是推動創新技術發展。XPrize基金會則是由印度裔美國人詹恩和妻子阿努於1995年共同創辦。

「新德里電視台」（NDTV）今天報導，德里工程學院3名畢業生梅塔（Manik Mehta）、班薩爾（AvinashBansal）和拉吉夫（Niharika Rajiv）組成團隊，開發一款長得像項鍊綴飾的電子裝置SAFER Pro，結果贏得Xprize競賽，6日在紐約獲頒獎金100萬美元。

班薩爾告訴「印亞新聞社」（IANS），這個裝置長約35公釐，橢圓形，需要一張SIM卡，在婦女遇到威脅時觸動就能傳送訊號給家人，且透過全球衛星定位系統GPS把位置座標傳送給警方。

梅塔說，他們是受到2012年在新德里發生的女大生「尼爾哈雅」（Nirbhaya）在公車遭輪暴事件啟發，希望透過這項技術與裝置，來防範悲劇發生；如果有一天真有婦女被他們開發的裝置所救，他會相當高興。

班薩爾指出，當他們還在唸大學時，一女同學經常在遭輪暴女大生搭公車的地方搭車，讓他們把注意力集中在婦女安全問題上，試圖創造新技術來保護女性。

梅塔說，他們已與一家印度製造商和另一中國製造商合作大量生產SAFER Pro，並與印度和美國的電信業者接洽；這款產品在印度，預計於亞馬遜（Amazon）和Flipkart兩大線上銷售平台銷售。

XPrize基金會執行董事長狄曼迪斯（PeterDiamandis）表示，這項獎項與其他獎項不同的是，它不是把獎頒給幾年前就已做過的事，而是頒獎給為即將發生的問題找出的解決方案的人。

印度新德里紐約

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