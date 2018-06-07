美商務部長羅斯：已和中興通訊達成協議

2018-06-07 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國商務部長羅斯7日表示，已和中國電信巨人中興通訊（ZTE）敲定協議。

羅斯7日接受CNBC訪問時說：「今晨大約6時，我們與中興敲定協議，使現階段的發展告一段落。 」

羅斯表示，中興將支付10億美元罰款，並在託管帳戶存入4億美元，而且必須撤換整個管理層和董事會。

他認為，要求中興遵守的規定，是歷來對任一家公司「最嚴厲」的要求 ，應可對「潛在的行為不當者」發揮強大嚇阻效用。