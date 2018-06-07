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美駐韓大使館閘門遭汽車衝撞 駕駛疑為脫北者

2018-06-07 20:18聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國駐南韓大使館7日傍晚突然遭一輛汽車撞毀閘門，據了解，司機是一名尋求美國庇護的脫北者，事件造成至少一人受傷，警方封鎖現場調查。目擊者表示，該車駕駛跌出車外後嚷了好幾聲：「幫幫我！」後來告訴警察：「我想離開這個國家到美國去」。

美國駐南韓大使館7日傍晚突然遭一輛汽車撞毀閘門，據了解，司機是一名尋求美國庇護的...
美國駐南韓大使館7日傍晚突然遭一輛汽車撞毀閘門，據了解，司機是一名尋求美國庇護的脫北者。 擷自推特
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