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國際油價下跌 美庫存意外高；金銅價比降至今年最低

2018-06-07 08:22經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

原油期貨價格在美國政府報告顯示國內原油庫存意外增加後下跌；銅價連漲5天，金價下跌，黃金與銅的比價達到今年以來最低水平，進一步表明投資者對全球經濟成長的樂觀情緒正在削弱黃金作為避險資產的需求。

●油價在美國原油庫存意外增加後下滑

紐約市場期貨下跌1.2%，收在近兩個月來最低水平，紐約商業交易所7月交割的西德州中級原油（WTI）下跌79美分，收於每桶64.73美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所8月交割的布侖特期貨合約下跌2美分，收於75.36美元。

上周美國原油庫存增加207萬桶，而彭博調查的13名分析師中有12名預計供應量下降。與此同時，汽油庫存增量創下了去年12月以來之最。

美國的庫存報告還顯示上周汽油庫存增加460.3萬桶，預估增加50萬桶。與此同時美國原油產量再創新高。

●銅價升至三個月高點

LME銅期貨上漲1.7%，結算價每公噸7,220美元，是2月16日以來最高收盤價，為2月中旬以來最長連漲。德國商業銀行在研究報告中說，「技術指標一個重要的亮點推動銅價上漲」。當價格超過200日和100日均線以及7,000美元大關時，似乎技術性追漲隨之而來。

Vantage Capital Markets大宗商品波動率主管Keith Wildie表示，經過前幾日上漲，技術型基金全面做多。

●金銅比價達到今年以來最低

由於美元走強，交易員押注聯準會（Fed）將再次收緊貨幣政策，導致非生息資產遭到拋售，金價正邁向一年內首次季度下跌。紐約時間下午1:34，紐約商品交易所8月黃金期貨下跌0.1%，收於每英兩1,301.40美元。

周三，一噸銅可以購買約5.6每英兩黃金，是今年最高。

彭博報導，RBC Wealth Management駐紐約的董事總經理George Gero表示，在下周聯準會（Fed）會議召開前，黃金不太可能擺脫低迷狀態。

紐約金價聯準會

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