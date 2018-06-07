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道瓊大漲346點、那斯達克三創新高 貿易緊張暫獲舒緩

2018-06-07 06:36經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市周三上漲，金融股隨美國公債殖利率上漲，那斯達克綜合指數連三日創歷史新高。投資人著重美國經濟數據的表現，貿易疑慮暫擺一旁。

標普500指數走高，連續四天上漲，早盤曾一度跌至前收盤點位之下。* 道瓊工業平均指數創出接近兩個月最大漲幅；那斯達克綜合指數再創歷史新高，今年迄今漲幅超過11%

截至美東時間下午4點：標普500指數上漲0.9%至2,772.35點。道瓊工業平均指數上漲了1.4%，報25,146.39點。那斯達克綜合指數上漲0.7%，至創紀錄的7,689.24點。

白宮顧問庫德洛表示，美國總統川普將在本周G7高峰會會見法國總統馬克宏和加拿大總理杜魯多，此談話多少安撫投資人。此外，有報導說中國提議一年擴大自美國進口700億美元的商品。

安聯全球投資人公司策略師 Mona Mahajan說：「貿易火藥味又淡了一些，保護主義威脅忽上忽下，這回又沒了。」

歐洲央行（ECB）官員表示，ECB下周會談將討論何時撤收貨幣寬鬆措施，帶動美國公債殖利率上揚，10年期公債殖利率至近二周最高，也拉抬銀行股。

標普500指數金融股指數漲1.8%，在標普500指數各類股漲幅最大。

那斯達克綜合指數貢獻最大的是康凱斯特，大漲3.8%。特斯拉大漲9.7%，執行長穆斯克重申每周量產5,000輛Model 3的目標很可能在6月底達成。

臉書跌0.7%。這家社群網站證實和至少四家中國業者分享用戶資訊。

道瓊工業指數成份股中與貿易有關的個股上漲，卡特彼勒漲2.3%，波音漲3.1%。

那斯達克綜合指數三創新高，貢獻最大的是康凱斯特，大漲3.8%。路透
那斯達克綜合指數三創新高，貢獻最大的是康凱斯特，大漲3.8%。路透
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