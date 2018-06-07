無懼貿易戰隱憂 那斯達克再創新高

2018-06-07 05:36 中央社 紐約6日綜合外電報導



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貿易戰隱憂當前，但華爾街股巿今天沒在怕。在金融類股領漲之下，道瓊工業指數收盤勁揚，那斯達克指數更連續3個交易日創新高。

那斯達克指數漲51.38點或0.67%，以7689.24點作收。道瓊工業指數飆漲346.41點或1.40%，收在25146.39點。標準普爾指數漲23.55點或0.86%，收2772.35點。

歐洲中央銀行（European Central Bank）高階官員表示，預定下週開會討論何時逐漸退出大規模收購債券措施，激勵銀行類股走揚。

分析師認為，上述說法證實將推動緊縮政策，提升美債收益並助長銀行可望因利率更高而有較佳獲利的預期。