憂G7峰會出現爭論 歐股停滯不前

2018-06-07 03:15 中央社 倫敦6日綜合外電報導



德國總理梅克爾表示，預期本週稍晚舉行的七大工業國集團（G7）高峰會將出現「爭議性討論」，投資人在預期心理之下，歐洲股巿今天停滯不前。

回應美國總統川普祭出的懲罰性鋼鋁關稅，歐洲聯盟和墨西哥都已宣布報復措施。考量到川普在貿易、氣候變遷和安全等議題上的不同看法，梅克爾（AngelaMerkel）說她預期G7峰會將出現「爭議性討論」。

倫敦FTSE 100指數漲25.57點或0.33%，以7712.37點作收。

巴黎CAC 40指數跌3.39點或0.06%，收在5457.56點。