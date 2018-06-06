倫敦文華東方酒店大火 上百消防隊趕赴搶救

2018-06-06 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



英國每日郵報報導，倫敦騎士橋（Knightsbridge）的文華東方酒店6日發生火災，濃煙沖天，消防單位已出動20輛消防車和120名消防隊員前往灌救。

消防人員表示，他們在6日下午4點左右接獲通報，附近區域的消防人員立即趕赴火場，起火原因仍待調查。

這座位於倫敦騎士橋的五星級酒店剛完成大翻修，5月29日才重新開幕，房價每晚600英鎊（約台幣24000元）起跳。