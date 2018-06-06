三大利多 哥倫比亞披索令新興幣投資人垂涎

2018-06-06 23:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站MarketWatch報導，看多新興市場後市的投資人正密切注意哥倫比亞，認為該國可望受惠於利差交易、油價上漲、政局穩定，而成為新崛起的新興市場明星，今年哥倫比亞披索升幅有望稱冠全球。

FactSet的資料顯示，今年來哥倫比亞披索對美元已升值逾5%，6日盤中觸及2,828.03披索兌1美元。

國際金融協會（IIF）副首席經濟學家Sergi Lanau說：「哥倫比亞今年的表現會在新興市場中名列前茅。」

相對較高的利率水準，使哥倫比亞成為利差交易（carry trade）的目的地之一。此外，政治與經濟展望穩定，以及油價上漲，也使投資人對這個拉丁美洲國家的興趣愈來愈濃厚。

今年4月中旬，美元對主要貨幣普遍走強，卻對哥倫比亞披索貶到近三年低點，主因是油價上漲帶動哥倫比亞披索勁升。哥倫比亞是石油出口大國 — 例如，比墨西哥還大— 貨幣匯價與油價密切連動。

原油價格在5月間漲破每桶80美元，是近四年來首見，後來隨石油輸出國組織（OPEC）可能增產填補伊朗和委內瑞拉供油缺口的顧慮加深，而從高檔回落。油價上漲也有助於縮小哥國的經常帳逆差。布侖特原油8月期貨6月來下跌3.5%，但與年初相比仍漲12%，過去一年來漲幅更將近50%。

但哥倫比亞前景變得更亮麗，不僅只因為油價上漲而已。歷經50年的內戰，哥國政府終於在2016年與左翼叛軍「哥倫比亞革命軍」（FARC）簽訂和平協議。本月中旬，哥國人將投票選出新總統。

RBC拉美外匯策略師Tania Escobedo說：「披索表現突出，主要受油價走高和總統大選展望樂觀驅動。他預期，選舉結果應該不會出人意料之外，預料中間偏右派候選人Iván Duque Márquez可望在6月17日第二輪投票中勝出，他在第一輪投票中已經以39%得票率領先其他四位參選人。

此外，道富環球投資管理公司新興市場策略師Eamon Aghdasi表示，投資人也把哥倫比亞披索視為不錯的套利貨幣，加上經濟數據改善，都強化了哥國資產的投資魅力。他說：「經濟上軌道，和哥倫比亞披索提供不錯的實質收益，如今世上兩者兼備的投資標的並不多見。」