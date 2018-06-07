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澳洲6酒商 促總理訪陸修好

2018-06-07 00:58聯合報 編譯張佑生／綜合報導

澳洲六大酒商聯名向總理滕博爾請願，要求解決澳洲紅酒在中國大陸海關被卡的問題，圖為...
澳洲六大酒商聯名向總理滕博爾請願，要求解決澳洲紅酒在中國大陸海關被卡的問題，圖為雪梨北郊的彼特森葡萄園。 路透
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路透六日報導，包括全球最大上市紅酒業者「富邑葡萄酒集團」（ＴＷＥ）在內的六大澳洲紅酒商，六日邀請農業部次長拉斯頓緊急協商，籲請總理滕博爾儘速訪問北京，解決澳洲紅酒在中國海關被卡的問題。

對此，大陸外交部發言人華春瑩六日回應：「不知道澳大利亞出口紅酒在中國海關被『延遲入境』的說法，是真的還是澳方推測？中澳自貿協定實施以來，各國海關都可以對相關企業產品進行抽核，這屬於正常履職執法行為，目的是為了保護消費者權益。」

關於中國政府是否計畫邀請澳大利亞外長或總理近期訪華的問題，華春瑩說：「中方重視與其他國家保持各個級別往來，不斷增進互信，加強合作。在國際關係中，互訪安排需要雙方通過溝通協調才能達成共識。我目前沒有這方面的消息。」

澳洲葡萄酒聯盟執行長巴塔葛林在緊急會商前告訴路透，業者將建議總理滕博爾儘速訪問北京：「澳洲政府對中國顯然有所關切，但是對我們來說，中國是非常重要的戰略夥伴。」

路透報導，北京當局近期無意邀請澳洲官員訪問。澳洲明年將舉行大選，貿易可能會成為執政黨的頭痛議題。

去年底，滕博爾開始批評北京試圖干預澳洲內政，而且一提再提，遭到北京否認，後來就傳出澳洲葡萄酒被卡關。富邑集團執行長克拉克表示，中國明顯針對澳洲產葡萄酒的新海關規則導致公司產品滯留中國港口。

克拉克沒有說明有多少產品受到影響，但表示，不僅該公司受到這些新規定制約，其他業者也是。共同點是所有產品皆來自澳洲。

澳洲面臨棘手的外交平衡難題，一方面要試圖解決有關政治干預的擔憂，另一方面，該國經濟嚴重依賴中國。去年，澳洲與中國的雙邊貿易總額約為一千三百廿億美元，是其與美國貿易額的近三倍，占該國貿易總額的四分之一左右。

葡萄酒行業組織Wine Australia的數據顯示，截至今年三月，澳洲對中國葡萄酒出口額同比增長百分之五十一，至七點五億美元左右，在中國的葡萄酒進口來源排名第二，僅次於法國。

澳洲國立大學中國問題專家懷特表示，澳洲政府把注意力放在政治干預問題上，但是眼下更重要的是，中國政府顯然正在對貿易施壓。他說，這就是為什麼澳洲公司在中國海關遇到了麻煩，中國公開對其不喜歡的政策發起反擊，未來將會出現更多這樣的情形。

澳洲葡萄酒北京海關華春瑩

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