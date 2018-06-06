本田噴射客機 2019上半年交機

2018-06-06 23:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



本田汽車6日表示，將開始在日本銷售小型商務噴射機HondaJet，目標是在2019年上半年交機。

自從本田於2015年底開始在美國販售商務噴射機以來，便持續搶進全球航空市場。儘管日本市場規模遠不如美國和歐洲，本田推出的國內飛機仍預料將引發極大迴響。

本田打算委託丸紅航天公司進行銷售，該公司會以「HondaJet日本」代理權的名義進行維修，丸紅航天公司是丸紅貿易公司的子公司。

HondaJet設有七個座位，駕駛員也包含在內。飛機引擎安裝在機翼上方，並設有大空間的客艙。在2017年，共有43架HondaJet販售至全球各地，HondaJet成為最受歡迎的不到九人座的超小型飛機，銷售業績比美國競爭對手塞斯納（Cessna）的Citation M2還要好。

本田計劃在日本販售升級版機型HondaJet Elite，這輛飛機設有較大的油箱，航程可達2,661公里，較目前機款多了17%。

HondaJet Elite在海外市場的售價為525萬美元，略高於目前機型的490萬美元。

本田汽車社長八鄉隆弘說：「推出飛機是本田一直以來的夢想。」