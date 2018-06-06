美國上周原油及油品庫存量意外增加 國際油價再度回跌

2018-06-06 23:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



國際油價6日再度回跌，主因上周美國原油及汽油庫存量意外增加。倫敦布侖特原油8月期貨盤中每桶下跌0.68美元，報74.4美元；紐約西德州7月期貨下跌1.07美元，報64.45美元。

美國能源資訊署（EIA）6日公布，在6月1日止的一周內，原油庫存比前周增加210萬桶，汽油庫存激增460萬桶，柴油等油品也增加220萬桶。

分析師原本預估原油庫存減少180萬桶，預期汽油及柴油等油品庫存小幅增加。由於實際庫存量皆高於預期，加上市場預期油國組織（OPEC）6月22-23日會議時將決定增產，因而對油價造成下壓。