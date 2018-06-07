彭博資訊專欄／ECB緊縮貨幣 不能操之過急

2018-06-07 01:40 經濟日報 彭博專欄 朱利亞諾（Ferdinando Giugliano）



歐洲央行（ECB）剛過完20歲生日，可喜可賀之事還不少。5月歐元區通膨率終於達到「接近，但低於2%」的目標。但決策官員還不能只顧著切蛋糕，因為通膨能否維持此一水準還說不定。總裁德拉基要想加速推動緊縮政策，還不能操之過急。

歐元區5月整體通膨年增率達到1.9%，遠高於4月的1.2%。這雖是一年多來的最高水準，但主要是靠一些「一次性」因素，包括油價上漲等。扣除能源及食品後的核心通膨率仍只有1.1%。

但也不能因此而小看ECB的成就。ECB目前每個月仍繼續買進300億歐元的公債及公司債，以鼓勵企業及消費者增加支出。基於現行購債計畫將於9月結束，因此在景氣與通膨方面出現任何有利的信號，都值得ECB歡迎。

儘管ECB多位決策官員都不願購債計畫持續太久，但太早結束購債也非明智之舉。

歐元區工資雖已穩定上升，但經濟迄無過熱信號。義大利及西班牙的政治危機已經使公債殖利率上升，這可能削企業與消費者信心，並使金融環境趨緊。

ECB無權對任何會員國提供特別的支持，包括義大利，除非困難國家的政府請求紓困。但合理的作法應該是先觀察最近政局動盪的影響，再決定減少或停止購債。ECB在2011年時就曾犯下緊縮過早的錯誤，因此現在應該更有耐心。

因此ECB最佳的作法，就是維持現行政策。ECB下周即將開會，應該做出跟前幾次會議同樣的決定，表示將繼續監視經濟展望，並對量化寬鬆政策（QE）的前途維持開放立場。等到7月再次開會時，決策官員將能對金融市場提供更好的指引。

ECB在德拉基領導下，已將歐元區經濟從危機中出，並進入擴張階段。現在還剩下通膨目標尚未達成，多等待一段時間將能使ECB更有機會克竟全功。

（作者Ferdinando Giugliano是彭博資訊專欄作家）