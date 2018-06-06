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馬克宏背負救經濟期望 景氣好轉台商有感

2018-06-06 22:57中央社 巴黎6日專電

法國總統馬克宏就任剛滿週年，產業界感到景氣好轉，在法台商認為，馬克宏過去任經濟部...
法國總統馬克宏就任剛滿週年，產業界感到景氣好轉，在法台商認為，馬克宏過去任經濟部長推出的措施有所貢獻，看好他未來4年的施政。圖為巴黎大型商場。 中央社
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法國總統馬克宏就任剛滿週年，一年來產業界感到景氣好轉，部分原因雖仰賴國際景氣回升，但在法台商認為，馬克宏過去任經濟部長推出的措施也有貢獻，看好他未來4年的施政。

馬克宏（Emmanuel Macron）於去年5月7日當選、14日就職，到今年5月14日剛滿一週年。

根據法國國家統計及經濟研究局（Insee）數據，去年第4季，法國失業率降到9%，是2009年統計以來最低；今年5月底公布的調查，今年第一季的失業率微幅回升0.2個百分點，仍在數年來的相對低點。

今年第一季，法國的經濟成長率為0.3%，政府希望在今年內達到經濟成長率2%。

景氣在數據上稍有改善，在法國耕耘數十年的台商也感到樂觀。

台中精機法國分公司總經理蔡國泰在法國有至少30年的經商經驗，他受訪時說，國際和法國國內景氣都有回升，馬克宏在前政府擔任經濟部長期間，就開始實施獎勵企業投資和稅務優惠的措施，現在看來頗有效果。

蔡國泰認為，馬克宏比以前的總統更能建立權威，與媒體在議題溝通上也掌握得很好，受訪時總是很從容；整體來說，馬克宏到目前為止的施政成績還算正面，只是很多事情要看長期發展，例如化解罷工力道、培育產業界人才等，也期望政府在勞動法上再給一些彈性。

在法國經營百貨商場的林奇雋，早在前總統季斯卡（Valery Giscard d’Estaing）時代就來到法國。據他觀察，在法國，勞資議題重於政治議題，馬克宏以中間派身分當選，年輕又有思想，行事直接了當，近期法國國家鐵路公司（SNCF）發動長期罷工、反對政府改革，馬克宏說不讓步就不讓步，很能展現他的風格。

林奇雋看好法國未來經濟發展，他認為，馬克宏的民意支持率自初上任起連續降低，正好證明他的改革方向正確，法國積病已久，需要藉馬克宏的手來改變，也許還要2、3年才看得到結果，但「我們跟外國人聊天，都說他像（前英國首相）布萊爾（Tony Blair），很厲害，我是正面看待他未來4年（任期）」。

除首都巴黎外，外省也感受到景氣轉變。格瑞諾布-阿爾卑斯大都會投資團隊（Invest in Grenoble-Alps）國際行動處處長裴其納（Veronique Pequignat）於4月初受訪時說，過去一年來，法國經濟確實好轉，一個很明顯的跡象就是當地微電子相關企業都在招募新人，而且需要的人手不少。

她說，政府近年推出「French Tech簽證」，歡迎外籍新創業者到法國來築夢，「我們接到很多國外來的電話和企畫，外國人希望在這裡創業，這點我們很明確地觀察到了」。（編輯：高照芬）

法國馬克宏台商

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