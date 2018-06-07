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歐、墨對美祭出報復性關稅

2018-06-07 00:20聯合報 編譯李孟宗／綜合外電

歐盟執委會六日通過決議，七月起將對美國進口商品課徵報復性關稅，美國進口的哈雷機車...
歐盟執委會六日通過決議，七月起將對美國進口商品課徵報復性關稅，美國進口的哈雷機車將成為歐盟鎖定標的之一。 法新社
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為報復美國對進口鋼鋁加徵關稅，歐盟墨西哥雙雙宣布祭出報復措施。歐盟執委會六日確認，將針對廿八億歐元的威士忌、機車等美國進口商品課徵懲罰性關稅，最快七月開始實施。墨西哥也公布對美進口豬腿和豬肩肉課徵百分之廿關稅之外，另對蘋果、馬鈴薯、波本威士忌、奶酪等商品課徵約百分之廿到廿五的關稅。

歐盟數周前已列出可能施加額外關稅的商品清單，六日進一步確認已決定推行相關程序，開徵關稅，美國出口至歐盟的花生醬、美國製靴款及機車，都將加徵關稅。

布魯塞爾官員說，七月開始對美國課徵的關稅，所對美國造成的經濟損害，相等於川普政府對歐盟鋼鋁課稅所帶來的歐盟經濟損失。

歐盟執委會副主席塞夫科維奇（Maros Sefcovic）表示，美國五月卅一日決定對歐盟進口鋼鋁課徵百分之廿五及十的關稅，完全是「單方面武斷且違法」的作為，歐盟的反擊有其必要性；他說，執委會希望七月開始實施報復性關稅措施。

根據歐盟程序，此計畫生效前須經過各成員國政府同意，但歐盟外交人員表示，各國官員五日開會時幾乎都同意啟動報復措施，法國和德國也強力支持此案。負責歐盟貿易事務的副主席卡泰寧強調，避免貿易戰進一步升高，符合雙方利益，貿易戰中「沒有贏家」。

除了歐盟，墨西哥也在當地時間五日公布美國進口商品關稅清單，將對美豬腿和豬肩肉、馬鈴薯、蘋果課徵百分之廿的關稅，對波本威士忌和奶酪類的稅率為百分之廿到廿五，進口鋼鐵產品的稅率為百分之廿五。

分析師指出，墨西哥列出的關稅清單針對意味十足，有意在美國十一月期中選舉前打擊川普所屬的共和黨票倉，例如美國出口豬肉第一的愛荷華州、波本威士忌產區肯塔基州、鋼材和乳製品產區印第安納州，因為美國副總統潘斯當過印第安納州州長，共和黨籍的聯邦參議院多數黨領袖麥康諾則為肯塔基州人。

墨西哥經濟部長瓜哈爾多表示，墨西哥在對美豬課稅同時，對其它國家開放卅五萬公噸的豬肉進口配額，這些配額將可滿足墨國市場年底前的肉品需求；而新增的進口豬肉肯定會來自歐洲部分國家。

歐盟墨西哥美豬

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