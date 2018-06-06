日股小漲 東證連5紅

2018-06-06 15:17 中央社 東京6日綜合外電報導



儘管面臨全球貿易緊張和歐洲政治動盪等疑慮，日本東京股市今天在日圓走軟提振下仍微幅收高，東證指數連續第5天收紅。

基準日經指數收盤上漲86.19點或0.38%，來到22625.73點；東證一部指數收盤上漲2.63點或0.15%，來到1777.59點，連續第5天收高，來到5月23日以來高點。

豐田汽車（Toyota Motor）收盤上漲1.8%，對大盤漲勢貢獻最大。Adjuvant Cosme Japan則是狂漲26.3%，漲幅居冠。