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國際油價 收盤上揚

2018-06-06 06:44中央社 紐約5日綜合外電報導

國際油價今天收盤上揚。

法新社報導，紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價上揚77美分，以每桶65.52美元作收。

倫敦北海布倫特原油8月交割價上揚9美分，收在每桶75.38美元。

紐約油價倫敦

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