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不想再沉溺手機？蘋果推新app限手機使用時間

2018-06-05 08:35聯合報 記者郭宣含╱即時報導

蘋果4日宣布限制民眾使用iPhone和iPad時間的新功能，以及讓家長可以遠距離追蹤、限制孩子使用裝置，藉此因應社會對大人與小孩過度沉溺於手機的擔憂。

蘋果公司軟體工程高階副總裁費德里奇（Craig Federighi）4日在全球開...
蘋果公司軟體工程高階副總裁費德里奇（Craig Federighi）4日在全球開發者大會中談論新應用程式「螢幕時間」（暫譯，Screen Time）。美聯社
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蘋果表示9月將推出「螢幕時間」（暫譯，Screen Time）的新應用程式，每周向用戶報告他們使用的應用程式，用戶也可自行設定使用這些程式的時間。家長可以利用該系統遠端監控孩子在裝置上使用的應用程式並控制使用時間。

蘋果在年度的全球開發者大會（WWDC）公布搶眼新功能，大會上聚集了約6000名為iPhone、iPad和Mac電腦設計應用程式的開發者。這場大會展示蘋果最新軟體，包括進一步整合人類數位生活的最新功能。

蘋果今年遭兩大股東Jana Partners LLC和「加州教師退休系統」致信施壓，要求蘋果開發新軟體工具，讓家長更容易控管手機使用，並研究過度使用手機對心理健康的影響。

雖然蘋果已提供家長管控程式多年，但分析師表示，舊系統僅讓家長對孩童使用的裝置設下限制，而非持續監控，新的「螢幕時間」功能可改變這種情況。

新的回報功能會詳細記錄用戶使用iPhone和iPad的時間，包括每小時看螢幕的頻率、使用特定應用程式的時間，以及哪些應用程式發送最多通知。

AppleWWDC

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